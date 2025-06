Toro femminile da sogno: poker di trofei e un futuro tutto da scrivere

Il successo finale contro l’Alessandria, un 5-0 netto, racconta meglio di qualsiasi altra partita il cammino di crescita della squadra. Le due squadre si erano affrontate già tre volte in stagione: in campionato una vittoria per 1-0 e una sconfitta per 1-0, mentre in finale di Coppa Italia Eccellenza, a gennaio, il Torino ha vinto una partita molto combattuta, terminata 3-2. La Supercoppa ha sancito la distanza costruita nel tempo, le granata hanno saputo crescere, maturare e imporsi con autorità. Una prestazione del genere, contro l’avversaria più competitiva dell’anno, è la fotografia perfetta di quanto il gruppo abbia fatto passi avanti. Senza dimenticare che non è facile arrivare a fine giugno con ancora fame e voglia di dimostrare qualcosa, dopo una stagione infinita.

Il futuro comincia adesso

Dopo aver vinto tutto, il Torino Femminile guarda avanti. La Serie C è un salto importante e il club lo sa bene. Toccherà pianificare, costruire e scegliere, perché ora si entra in un’altra dimensione. Questo traguardo è anche merito del lavoro di Marco Pianotti, responsabile del settore femminile, che ha saputo far crescere una realtà solida, ambiziosa e con un’identità forte. Ha sempre voluto che il femminile avesse una risonanza sempre maggiore in casa granata, e i risultati parlano per lui. Ora si apre il prossimo capitolo: il mercato, la composizione della squadra, la preparazione alla nuova categoria. Ma con questo spirito, il Toro non potrà che continuare a far parlare di sé.