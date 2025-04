Toro femminile, tutto pronto per la quarta edizione del torneo “Pina Cipriani”

Venerdì 25 aprile, giorno dell'Anniversario della liberazione d'Italia, ci sarà il via della quarta edizione del torneo internazionale di calcio femminile “Pina Cipriani”. La manifestazione durerà sino a domenica 27 aprile e avrà luogo a Mappano, in provincia di Torino. Come si legge nel comunicato, la manifestazione vede affrontarsi squadre di primissimo livello all’interno del panorama calcistico nazionale, come Juventus, Torino e Inter, con le proprie, under 17, under 15 e under 13. Venerdì 25 sarà la giornata inaugurale dedicata alle formazioni under 17, con al via Juventus, Torino, Freedom, Atalanta, Parma, Monza, Rappresentativa Lnd e Genoa. Sabato 26 sarà la volta delle giovani promesse under 15, categoria che vedrà protagoniste Monza, Parma, Freedom e Atalanta nel gruppo A; Torino, Inter, Ticino e Genoa nel B. Infine domenica 27 le squadre under 13, con Juventus, Como, Inter e Atalanta, nel gruppo A; Torino, Sampdoria, Ticino e Genoa nel B. Le gare si svolgeranno nell'impianto di Via Galvani 48 a Mappano. Il programma prevede l’inizio delle partite di qualificazione alle 09.30, con le finali a partire dalle 16.30. Una rassegna di calcio femminile altamente significativa, dedicata a Pina Cipriani, prematuramente scomparsa, colonna portante dell’associazione “Il Sogno di Samuele”, che da tempo si dedica ai meno fortunati. Sarà l'occasione per ricordare una persona davvero speciale, condividendone l'esempio di una vita dedicata al prossimo. Sulla pagina Facebook della società A.S.D. Mappanese tutti i dettagli del calendario.