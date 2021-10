Toro, giornata di allenamento al Filadelfia: occhi rivolti all’infermeria

Notizia di ieri lo stop di Mandragora e Pobega, Juric al lavoro senza i nazionali

Senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il Toro tornerà in campo quest'oggi per un nuovo allenamento. La testa è già rivolta alla trasferta di Napoli, in programma dopo la sosta (domenica 17 ottobre alle 18 al Maradona). Gli occhi di Juric saranno rivolti prevalentemente all'infermeria: sono notizia di ieri i lievi problemi per Mandragora e Pobega, ma si attendono novità anche sul recupero dei giocatori ai box da diverse settimane. Come di consueto, tutti gli aggiornamenti li potrete trovare sulle colonne di Toro News.