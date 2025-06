Toro, giugno mese statico per il mercato. E la programmazione…

L’acquisto di Bellanova un’eccezione. Così manca programmazione

Quello di Raoul Bellanova è stata un’eccezione: il Torino infatti ha acquistato l’ormai ex esterno granata il 30 giugno 2023 dal Cagliari per 8 milioni di euro. Ovviamente questo fatto non depone a favore dell'idea di programmazione per il club granata. Vedremo ora cosa e soprattutto se succederà qualcosa in questo mese di giugno, tenendo in considerazione i precedenti. Arrivati ormai a metà giugno, in cui tra l’altro è già terminata la prima mini-finestra di mercato, il Torino l’unica operazione che ha fatto è stata quella di riscattare di Cristiano Biraghi per centomila euro dalla Fiorentina. L’ideale sarebbe quello di consegnare al neo allenatore del Torino Marco Baroni una rosa già con qualche nuovo innesto in vista del ritiro pre-campionato.