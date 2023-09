Nazionali Torino: Radonjic esterno titolare a tutta fascia, ma la Serbia va ko

E' iniziata oggi la quinta giornata di qualificazione ad Euro 2024 e i primi nazionali del Torino sono scesi in campo. Tra i 6 convocati di oggi: Gineitis, Radonjic, Vanja, Ilic, Linetty e Zima, 4 hanno ottenuto minutaggio di cui 3 dall'inizio, ovvero Gineitis (Lituania), Milinkovic-Savic (Serbia) e Radonjic (Serbia), Ivan Ilic (Serbia) è invece entrato a gara in corso. 0' per Zima e Linetty, che vedono il campo solo dalla panchina. Ecco come sono andati primi impegni dei granata al ritorno in patria.