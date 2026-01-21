Toro, i precedenti con Feliciani: tre pareggi e una vittoria contro il Milan

A dirigere Como-Torino, match in programma sabato 24 gennaio alle ore 15.00, sarà Ermanno Feliciani. Il direttore di gara classe 1991 in carriera ha diretto solo in quattro occasioni una gara dei granata. Il primo precedente risale al 2 ottobre 2023: tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino è andato in scena il match tra i granata di Juric e l'Hellas Verona terminato con il risultato di 0-0. In quell'occasione il fischietto abruzzese ha diretto bene la gara: corrette sono state le scelte dei cartellini (solo due sono stati i gialli, uno per parte, rispettivamente per Magnani e Tameze, entrambi evidenti). La seconda occasione è un bel ricordo della scorsa stagione: il 18 maggio 2024 Feliciani arbitra Toro-Milan, terminata 3-1 per i granata. Anche in quel caso l'arbitro ha diretto bene il match, giuste le ammonizioni e corretto fischiare il rigore su Pulisic. Il terzo match arbitrato dal fischietto abruzzese risale invece ad appena un mese fa, in occasione della prima partita dei granata del 2025: Torino-Parma. Partita terminata sul pareggio di 0-0 ed ennesima conferma della sua buona gestione: solo due ammoniti per i granata e uno per i crociati. L'ultimo match risale alla scorsa stagione: Torino-Genoa dell'8 febbraio, partita terminata sul punteggio di 1-1. Buona la prestazione di Feliciani nella sfida valida per la 24esima giornata del campionato 2024-25.