Toro, il bilancio dei granata in nazionale: bene Gineitis e Masina, delude Ricci

Il bilancio complessivo dei granata in nazionale tra minuti giocati e partite disputate

Eugenio Gammarino 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 14:42)

La pausa per le nazionali di giugno volge al termine e i giocatori del Torino, dopo gli impegni con i rispettivi paesi, si prenderanno un periodo di riposo prima di tornare ad allenarsi nel capoluogo piemontese. Da Ricci a Adams, fino ai sudamericani Maripan e Sanabria, sono 10 i granata impiegati nei vari impegni internazionali, dalle amichevoli fino ai match di qualificazione al Mondiale 2026. Andiamo a fare un bilancio sul minutaggio e le prestazioni dei giocatori del Torino impegnati con le loro Nazionali durante la sosta di giugno.

Torino, bilancio degli europei: sosta deludente per Pedersen, Walukiewicz e gli italiani — Sosta nazionale in chiaroscuro per i nazionali europei granata: minutaggio limitato per Pedersen, che tra i due match contro Italia e Estonia gioca solo uno spezzone di partita contro gli azzurri, e Walukiewicz, che con la sua Polonia gioca solo 45 minuti nella partita contro la Moldova mentre rimane in pachina per tutta la gara contro la Finlandia. Stesso discorso per i nazionali italiani Ricci e Casadei. L'avventura azzurra dei due granata non si può dire positiva: tra panchine e prestazioni scialbe non riescono a guadagnarsi la fiducia dell'allenatore. L'ex Chelsea rimane in panchina in entrambe le gare mentre la prova del centrocampista toscano tra i due match contro Norvegia e Moldova è tutt'altro che esaltante: non incide mai e manca di personalità in fase di impostazione.

Torino, bilancio degli europei: Gineitis cresce, Perciun debutta e Adams si conferma — Gvidas Gineitis è ormai diventato una pedina fondamentale per la Lituania: 180' per lui contro Danimarca e Malta. Il Torino e mister Baroni possono sorridere: la pausa nazionali appena conclusa ha dato occasione al numero 66 granata di misurarsi con realtà diverse, di crescere e migliorare in un ambiente di cui ormai è tra i leader. E' stata una buona sosta nazionale anche per Che Adams. Nonostante la sconfitta nella gara contro l'Islanda, nell'amichevole contro il Liechtenstein l'attaccante granata ha siglato una tripletta, rispettivamente al 4', 25' e 92' e arricchita anche da un assist. Nella sosta nazionali appena conclusa è arrivato anche il debutto di Sergiu Perciun con la Moldova. Nella sfida contro la Polonia persa 2 a 0, il gioiellino granata ha ottenuto i suoi primi minuti con la sua nazionale: entrato al 79' al posto di Cojocaru come esterno destro nel 3-5-1-1 utilizzato da mister Clescenco, Perciun ha dato l'ennesima prova di grande duttilità, mostrandosi disponibile su varie zone del campo, sia in fase difensiva che in fase di costruzione. Baroni osserva e inizia a pensare al futuro: potrebbe diventare una pedina interessante nelle rotazioni del nuovo allenatore del Torino.

Torino, sosta dolceamara per i sudamericani: Sanabria si conferma, Maripan è fuori dal Mondiale — Le due sconfitte contro Argentina e Bolivia costano carissimo al Cile di Guillermo Maripan che mancherà per la terza volta consecutiva la qualificazione ad un Mondiale. La Roja chiude il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali all'ultimo posto dopo aver ottenuto solo 10 punti in 16 gare. La gara contro l'Argentina, decisa da una rete al 15' di Julian Alvarez, ha visto protagonista il difensore granata in negativo. Dopo essersi fatto superare in velocità dal numero 9 albiceleste in occasione del gol che ha deciso la partita, Maripan, diffidato, ha poi chiuso il match prendendosi anche un cartellino giallo al minuto 86, facendo scattare la squalifica. Del tutto differente è stata invece la sosta nazionali di Antonio Sanabria. Sceso in campo dall'inizio con il suo Paraguay nella sfida vinta 2-0 contro l'Uruguay, il numero 9 granata è rimasto in campo per 70' e ha dato il suo contributo nell'azione del primo gol arrivato al 13'. Nella sconfitta rimediata contro il Brasile di Ancelotti, invece, Sanabria, rimasto in campo fino al 68', non è riuscito a timbrare il cartellino nonostante diverse occasioni a disposizione. Risultati positivi almeno in parte per Sanabria, che ancora una volta in Nazionale si afferma su livelli superiori a quelli mostrati in granata.

Torino, sosta positiva per Masina: 180' e un assist per il difensore granata — Adam Masina è ormai uno dei leader della nazionale marocchina. Il difensore granata nelle amichevoli contro Tunisia e Benin è rimasto in campo per tutti i 180' a disposizione. L'ex Udinese ha dimostrato grande solidità e affidabilità in fase difensiva nelle ultime uscite con il Marocco, con il CT marocchino Walid Regragui che ha sempre visto in Masina uno dei titolari della sua difesa a 4. Inoltre, contro il Benin il difensore granata è stato anche protagonista della vittoria dei Leoni dell'Atlante contro il Benin: è suo l'assist che ha permesso all'attaccante El Kaabi di siglare il gol della vittoria allo scadere della prima frazione di gioco.