Toro in nazionale: Pedersen sfida l’Italia, Ismajli e Asllani l’Inghilterra

Granata impegnati con le rispettive nazionali: oggi tocca ad Asllani e Ismajli, Pedersen e Perciun

Redazione Toro News 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 09:37)

Domenica all'insegna delle gare internazionali, che finora hanno regalato gol a diversi giocatori granata e buone prospettive in vista del rientro alla base per la ripresa del campionato. Siamo già alla parte 2, al lato b, degli impegni di questa finestra. Oggi infatti toccherà disputare il secondo match al duo albanese Ismajli e Asllani, a Marcus Pedersen contro l'Italia e a Sergiu Perciun con la sua Moldavia. In programma anche la sfida della Serbia con la Lettonia, a cui Ivan Ilic - causa infortunio patito nella sfida di Wembley - non prenderà parte.

Ismajli e Asllani, Albania-Inghilterra Alle 18:00 l'Albania ospita l'Inghilterra. Lo scontro è tra le prime due del girone K, con la squadra dei Tre Leoni primissima con zero gol subiti e 7 punti di vantaggio sui rivali. In palio, dunque, non c'è nulla: i giochi sono già stati fatti e le squadre potranno approfittarne per fare turnover o esperimenti tattici in vista delle partite future. Nell'ultima partita Asllani ha certificato il gol che ha reso i compagni sicuri di essere ammessi ai play off, la sua presenza da titolare resta probabile vista la voglia di dare continuità al buon momento. Finora Djimsiti e Ajeti hanno retto bene e verranno quasi sicuramente confermati come blocco difensivo, con Ismajli pronto a entrare durante la partita.

Pedersen, Italia-Norvegia Torna in campo la Norvegia di Haaland e Sorloth. I norvegesi, dopo la vittoria per 4-1 contro l’Estonia, alle 20.45 saranno impegnati nell’ultima gara delle qualificazioni Mondiali del Gruppo I contro Italia di Gattuso. La Norvegia è ormai ad un passo dalla qualificazione al prossimo campionato mondiale: gli azzurri dovrebbero vincere con uno scarto di nove gol sui norvegesi. Difficile che Marcus Pedersen farà il suo ritorno in campo con la maglia della Norvegia nel match di stasera. Pedersen, rimasto in panchina tutti i 90 minuti contro l’Estonia, potrebbe scendere in campo forse a partita in corso.

Perciun, Israele-Moldavia Si gioca oggi alle 20.45 la sfida tra Estonia e Israele valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre fanno parte del girone I, lo stesso i Italia e Norvegia, anche se entrambe sono fuori dai giochi per la qualificazione al torneo. Nel nazionale Moldova gioca il giovane granata Perciun. Il talento della primavera del Torino, dopo i 61 minuti di gioco nel match contro l’Itlia terminato sul punteggio di 2-0 per gli azzurri, può ancora trovare spazio. Perciun dovrebbe partire titolare, come terzo di centrocampo nel 5-3-2 disegnato dal tecnico moldavo Popescu. Anche questa può essere l’occasione per il fantasista granata per mettersi in mostra in una gara internazionale.