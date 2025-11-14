Toro in nazionale: quattro granata in campo, Vlasic ritrova la Croazia

Gli uomini di Baroni impegnati con le partite internazionali: tocca a Coco, Ilkhan, Masina e Vlasic

Redazione Toro News 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 09:31)

Seconda giornata di impegni per le nazionali, con molti giocatori del Torino protagonisti nei rispettivi match. Dopo le gare che hanno riguardato Njie con la Svezia Under 21, Pedersen con la Norvegia, Gineitis con la Lituania, Ilic con la Serbia, Perciun con la Moldavia e il duo albanese Ismajli e Asllani, oggi - venerdì 14 novembre - tocca ad altri quattro granata. Si comincia alle 16 con Kenya-Guinea Equatoriale, con Saul Coco osservato speciale, Turchia-Ucraina U21 alle 18 con Emirhan Ilkhan, Marocco-Mozambico con Adam Masina alle 20 e infine Croazia-Far Oer alle 20.45, in cui sarà coinvolto Nikola Vlasic.

Coco con il Kenya, Masina affronta il Mozambico Le nazionali africane in questo momento hanno un solo obiettivo: preparare al meglio la Coppa d'Africa. Il torneo, che vede la propria sede in Egitto, inizierà il 21 dicembre, per poi finire con le finali il 18 gennaio. A dare il via alle danze sarà proprio il Marocco di Adam Masina (e di Aboukhlal, non convocato, però, per questa sosta). La Nazionale di Regragui comincerà contro il Comore, che insieme a Marocco, Mali e Zambia compone il Gruppo A. Per il proprio inizio, invece, la Guinea Equatoriale di Saul Coco dovrà attendere il 24 dicembre: la formazione del difensore granata sfiderà, nel Gruppo E, Algeria, Burkina Faso e Sudan. Questa sosta nazionali sarà dunque dedicata, per entrambe le formazioni, alla preparazione del torneo mediante partite amichevoli. In particolare la compagine di Saul Coco, dopo il caos che era scoppiato in occasione dell'ultimo ritrovo, ha ritrovato Juan Micha come CT, che ha diramato la lista dei convocati negli scorsi giorni con un importante assenza: quella del capitano Emilio Nsue.

La formazione del numero 23 granata si è radunata in Turchia, in particolare ad Antalya, città nella quale sfiderà Kenya e Madagascar. La prima gara, contro il Kenya, vedrà il proprio calcio d'inizio nella giornata di oggi, venerdì 14 novembre, a partire dalle 16:00. Dall'altra parte, il Marocco di Walid Regragui si trova in questo momento a Tangeri, dove sfiderà Mozambico e Uganda come gare amichevoli per preparare al meglio la Coppa d'Africa. A differenza della formazione di Coco, il Marocco può vantare anche la qualificazione ai Mondiali, ma in egual modo adesso è concentrata sull'altro torneo. Così risultano di vitale importanza le gare che si terranno allo Stade Ibn-Batouta di Tangeri, a partire da oggi: il fischio d'inizio della sfida contro il Mozambico è fissato per le 20:00 di questa sera. La formazione di Adam Masina dovrà fare a meno di alcuni nomi importanti, a causa di vari infortuni, fra cui Hakimi e Aguerd, con quest'ultimo che si siederà in panchina. Potrà esserci spazio per il numero 5 granata, mentre il numero 23, dall'altra parte, è un titolare inamovibile.

Ilkhan, Turchia-Ucraina U21 Under 21 turca impegnata oggi alle 18 contro i pari categoria dell’Ucraina per il match valevole per la qualificazione al Campionato Europeo Under 21 del 2027. La partita, che si giocherà a Kasımpaşa, metterà di fronte la seconda e la terza classificata del Girone H. La Turchia è a quota 5 punti, a due lunghezze dalla capolista Croazia e con un solo punto di vantaggio sull’Ucraina. Sarà importante vincere per Emirhan Ilkhan e compagni, reduci dall’ultima finestra di gare internazionali con una vittoria sulla Lituania e un pareggio con l’Ungheria. Ilkhan è rimasto in campo per 90 minuti in tutte e tre le sfide finora disputate nel girone, mentre il suo minutaggio al Torino resta invariato, poiché dopo le partite contro Modena in Coppa Italia e Inter in campionato, Baroni non gli ha più concesso spazio.

Vlasic, Croazia-Faroe Alle 20:45 la Croazia va in scena in una sfida importante per indirizzare l’intero girone: contro le Isole Faroe basta una vittoria per avvicinarsi in modo decisivo al quarto Mondiale di fila. Il cammino dei ‘Kockasti’ è stato quasi impeccabile, con cinque successi e un solo pareggio contro la Repubblica Ceca, ma l’avversario non va preso sottogamba: la squadra di Klakstein ha già messo insieme quattro vittorie e si gioca le ultime chance per un traguardo che sarebbe storico.

A prendere parte a questo impegno ci sarà Nikola Vlašić, che, salvo sorprese dovrebbe partire dalla panchina. Il trequartista del Torino resta, tuttavia, una risorsa di peso per Dalić: nel caso in cui la partita si faccia sporca e ci sia bisogno di gamba, Vlašić potrebbe diventare l’uomo capace di cambiare l’inerzia.