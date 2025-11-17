Toro in nazionale: ultima dei gironi Mondiali per Vlasic e Gineitis

Lunedì di gare internazionali con tre granata in campo: tocca a Coco, Gineitis e Vlasic

Redazione Toro News 17 novembre - 09:37

Lunedì di gare internazionali per i giocatori del Torino. Dopo i match che nella giornata di domenica hanno interessato Ismajli e Asllani con l'Albania, Pedersen con la Norvegia e Perciun con la Moldavia, oggi tocca ad altri tre interpreti. Si inizia alle 17 con Madagascar-Guinea Equatoriale: amichevole in cui sarà protagonista il difensore granata Saul Coco. Poi ci si sposta in Europa per le sfide conclusive dei gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali che riguarderanno alle 20.45 Gvidas Gineitis in Olanda-Lituania e Nikola Vlasic in Montenegro-Croazia.

Saul Coco, Madagascar-Guinea Equatoriale Ottimo inizio per la Guinea Equatoriale in questa sosta Nazionali di novembre che per la formazione africana vale come preparazione alla Coppa d'Africa, che si terrà tra dicembre e gennaio. La squadra di Saul Coco è riuscita ad imporsi per 1-0 contro il Kenya, grazie alla rete siglata su rigore da Josete Miranda. Ora per la formazione di Juan Micha Obiang si pone davanti un altro test: nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 novembre, a partire dalle 17:00 la Guinea Equatoriale scenderà nuovamente sul campo dell'Emirhan Sport Center di Antalya per dare battaglia, questa volta, al Madagascar. Nella prima gara di questa sosta, giocata nella città turca, il difensore granata Saul Coco insolitamente non ha trovato spazio. In precedenza il numero 23 del Torino aveva dimostrato di poter essere un punto fermo della difesa della Feguifut: potrà trovare spazio probabilmente nella gara di questo pomeriggio contro il Madagascar.

Gineitis, Olanda-Lituania Si chiude questa sera alle 20.45, con la sfida all'Olanda, il girone di qualificazione ai Mondiali della Lituania. Gineitis e compagni sono il fanalino di coda del gruppo G con tre punti e non sono mai riusciti a ottenere il bottino pieno. Difficile immaginare che la cornice della Johan Cruyff Arena di Amsterdam sia quella giusta per togliersi una tale soddisfazione. Gli Orange di Koeman hanno praticamente già staccato il pass per il Nord America, avendo tre punti e 13 gol di vantaggio sulla Polonia. Nell'ultima partita disputata dalla Lituania, lo scorso 13 novembre, un'amichevole con Israele chiusa sullo 0-0, Gineitis ha giocato per 90 minuti.

Nikola Vlasic, Montenegro-Croazia Nikola Vlašić arriva alla sfida di questa sera alle 20:45 contro il Montenegro con il morale alto e la voglia di sfruttare ogni minuto a disposizione. La Croazia è già qualificata ai Mondiali e proprio questo scenario offre al trequartista del Torino l’occasione ideale per mettersi di nuovo in mostra. Nell’ultimo impegno è andato a segno, rompendo un digiuno pesante. Anche stasera proverà a ritagliarsi spazio in un contesto competitivo e ricco di alternative, cercando continuità e conferme che gli servono come il pane per ritrovare un ruolo più centrale anche nella propria nazionale