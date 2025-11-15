Toro in numeri, Dembele: poco minutaggio e il grave errore contro la Lazio

I numeri del difensore granata in questa prima parte di stagione

Eugenio Gammarino 15 novembre - 17:04

Con 2 presenze e 93 minuti giocati Ali Dembele finora non si è dimostrata una valida alternativa nella difesa granata. Il difensore francese, alla seconda stagione nella prima squadra granata, è stato schierato da Baroni solo una volta da titolare sui 13 incontri di campionato e Coppa Italia disponibili. Con il cambio allenatore il difensore granata è sceso nelle gerarchie in difesa. Complessivamente, infatti, i 93 minuti sulle gambe del numero 21 granata lo portano ad essere uno dei giocatori meno presenti in campo tra i granata. Diverse sono state le esclusioni motivate da scelte tecniche di Baroni dovute anche ad errori marchiani commessi dal difensore: viene in mente soprattutto quello contro la Lazio che ha poi portato al gol del pareggio su rigore dei biancocelesti. Al netto dell'errore evidente commesso da Dembele e il poco minutaggio, andiamo ad analizzare ora i numeri del giocatore.

I numeri di Dembele: il giocatore granata ha una buona precisione nei passaggi — Il difensore francese classe 2004 ha giocato solo una partita da titolare in questo inizio di stagione ed è la gara di Coppa Italia vinta contro il Pisa 1-0 valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In quella partita Dembele ha mantenuto una buona precisione nei passaggi con una percentuale dell'81%. Nell'unica apparizione dal 1' in maglia granata l'ex Venezia si è rivelato discretamente efficace nei contrasti, possedendo una media del 57% nei contrasti vinti nell'arco di 71'.

I numeri di Dembele: errore grave nell'unica presenza in campionato — In campionato Ali Dembele ha totalizzato solo 12' in campo che sono arrivati nella trasferta contro la Lazio. Nell'unica apparizione in questa Serie A il difensore ha sostituito nella ripresa Marcus Pedersen sul risultato di 2-2 prendendo il suo posto sull'out di destra. Il numero 21 granata ha avuto poche chance per mettersi in mostra. Tuttavia, è stato decisivo nel finale di partita: in pieno recupero Dembele decide di non rinviare e tenendo in gioco il pallone permettendo alla squadra biancoceleste di alzare il pressing e recuperare la sfera. Il grave errore difensivo durante il match contro la Lazio ha poi portato al calcio di rigore trasformato da Cataldi che ha portato i laziali al gol del pareggio finale.