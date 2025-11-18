Toro in numeri, Ilic un’incognita sia per la difesa che per l’attacco granata

Un focus sul centrocampista serbo in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino

Alessandro Balbo 18 novembre - 12:30

Ivan Ilic continua ad essere un oggetto misterioso nel Torino. Il serbo ha collezionato fin qui sei presenze, cinque da titolare, per un totale di 361 minuti giocati. A pesare per il centrocampista ci sono gli infortuni, l'ultimo proprio di qualche giorno fa con la propria nazionale. Baroni stava puntando su di lui nel centrocampo a due, ma il serbo non è stato ancora incisivo.

NESSUN APPORTO ALL'ATTACCO - Il dato riguardante Ilic che più impressiona è quello relativo all'attacco. Non tanto per gli zero gol segnati, ma per gli zero tiri in tutte le sue partite. Vero che il serbo ora gioca più sulla mediana che sulla trequarti, però è un giocatore che in passato ha detto la sua davanti alla porta avversaria. Ilic nel ruolo di mediano ha perso incisività offensiva. Per ora il serbo è fermo a quota zero in tutte le statistiche riguardanti l'attacco.

POCO SUPPORTO IN MEDIANA - Visto il cambio di ruolo ci si aspetterebbe un maggiore apporto al centrocampo. Ilic può vantare una precisione dei passaggi dello 83% su una media di 24 passaggi a partita. Però, fin qui ha realizzato un solo passaggio chiave e due cross, creando nesuna occasione da gol. In generale la fase di filtro a centrocampo non è determinante, avendo in media solo un contrasto a partita con 2,7 palloni recuperati. Ilic rimane un rebus da sciogliere per i granata, non avendo trovato la sua dimensione ne in attacco ne in difesa.