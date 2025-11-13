Toro in numeri, Maripan colonna della difesa con un gioco pulito e tattico

I numeri e l'analisi di Maripan in questa prima parte di stagione, ecco il bilancio del rendimento del difensore fino a questo momento

Alessandro Balbo 13 novembre - 16:31

Maripan si è conquisto di diritto e di fatto il ruolo di leader della difesa granata. Il cileno ha giocato fin qui dieci gare in campionato sempre da titolare, solo nella prima contro l'Inter ha dovuto dare forfait per un'influenza, con voti sempre sopra la sufficienza, ad eccezione della debacle in casa contro l'Atalanta. Maripan ha raccolto così 832 minuti di gioco, con una media di 83 minuti a partita. Però la centralità del difensore non è data solo dalla sua affidabilità in campo.

DIFESA TATTICA - L'importanza di Maripan si evince dalla qualità del suo lavoro difensivo. Infatti, il cileno è riuscito a tenere per be cinque volte la porta inviolata, con 1,5 palloni intercettati a partita, 1,5 contrasti, 2,7 palle recuperate, ben 6,5 rinvii a partita e solo un errore grave. Il tutto con una precisione dei passaggi dello 86,3%. Dati che certificano la centralità di Maripan nel guidare la difesa granata, soprattutto ora che ha trovato stabilità e gioco. Il Torino può guardare con fiducia al classe 1994 e alla sua esperienza.

GIOCO PULITO - Il dato che più impressiona però è il numero di cartellini collezionati da Maripan: solo uno, contro la Lazio al 102 minuto quando gli schemi erano saltati. Un giocatore pulito, che però sa mettere la gamba quando serve. Infatti, il cileno ha commesso nove falli, realizzato 15 tackle e recuperato ben 21 palloni. Maripan dunque non solo sa difendere, ma lo sa fare anche bene, sapendo come e quando correre il rischio. Una colonna per la difesa granata, un garanzia di gioco e di tattica.