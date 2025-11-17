Toro in numeri: Nkounkou, bene nei passaggi e arcigno in difesa

L'impatto col mondo Toro per Nkounkou è stato positivo

Piero Coletta 17 novembre - 14:41

Si potrebbe aprire un grande capitolo intorno a Nkounkou. L'esterno francese, arrivato dal Francoforte, è atterrato a Torino nelle battute finali del mercato estivo. L'idea iniziale era quella di affiancarlo al più esperto Biraghi, ma le gerarchie sono cambiate rapidamente. Il venticinquenne ha scavalcato l'ex viola nelle preferenze di Marco Baroni.

Bene negli appoggi e nel dribbling, roccioso in difesa — L'impatto di Nkounkou col mondo Torino è stato tutto sommato positivo. Questo non era scontato, dato che il giocatore è arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato. Le prestazioni non del tutto soddisfacenti di Biraghi hanno aperto le porte al francese. Più dinamico e pimpante rispetto al collega di reparto, l'ex Francoforte si è fatto notare soprattutto per il suo lavoro in fase offensiva. A livello tecnico ha sbagliato poco negli appoggi, collezionando una precisione del 74% nei passaggi nella metà campo avversaria. Importante anche il dettaglio sui dribbling a partita, dove addirittura ha una percentuale del 100% su una media di 1.7 a partita. Non c'è da stupirsi se il giocatore è diventato un elemento importante per Baroni. La gara che però ha dato i segnali migliori sul ragazzo è quella con la Lazio. Da subentrato ha fornito l'assist per la rete del 2-2 momentaneo di Adams. L'apporto del giocatore è stato positivo anche a livello difensivo. Sempre secondo i dati raccolti da Sofascore, non ha mai subito dei dribbling da parte degli avversari (0.3). Positivo il bilancio sui duelli a terra vinti: 3.7 a partita, con una percentuale del 79%

Dove migliorare: palloni persi e colpi di testa — Il ragazzo però ha evidenziato due limiti importanti. Il primo riguarda quello dei palloni persi, dove il dato è negativamente alto. La media infatti è di 6.7 a partita, un numero di certo per niente esaltante e che evidenzia come il francese debba ancora imparare a gestire la sfera in determinate situazioni A riguardo è da citare il pallone perso contro il Parma all'interno della propria area di rigore. Un dribbling un po' forzato che stava per costare caro al Torino. Non brilla il dato sui palloni alti, dove ha una percentuale di riuscita del 33%.

Forse è arrivato troppo tardi — Sicuramente quello di Nkounkou è stato un buon impatto. Quando è stato chiamato in causa ha risposto presente e dalla gara di Coppa Italia contro il Pisa ha sempre confermato le buone impressioni. Anzi, il suo infortunio ha creato qualche grattacapo a Baroni. Al netto di qualche evidente problema nella gestione della sfera e sui contrasti aerei, non si può di certo criticare le prove dell'ex Francoforte. La sensazione è che sia arrivato troppo tardi.