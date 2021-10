Toro, seduta tecnico-tattica in vista del derby. Alle 13:00 la conferenza di Juric

Per la prima squadra in programma oggi un allenamento e la conferenza stampa del tecnico granata alla viglia del match con la Juventus

Siamo giunti alla vigilia del Derby della Mole numero 203: quest'oggi il Torino svolgerà una seduta tecnico-tattica in vista della gara con la Juventus in programma domani alle ore 18. Inoltre alle ore 13 il tecnico Ivan Juric presenterà il match coi bianconeri in conferenza stampa presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino: come di consueto potrete seguire la diretta testuale qui su Toro News.