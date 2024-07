Toro, la giornata: allenamento al mattino e poi amichevole con la Cremonese

Continua la preparazione del Torino in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi i granata sosterranno l'allenamento in mattinata. Nel pomeriggio gli uomini di Vanoli affronteranno in amichevole la Cremonese. Come sempre qui su Toro News vi forniremo la diretta testuale di ogni partita dei granata: a partire dalle 16 il fischio d'inizio di quest'ultima amichevole a Pinzolo del Toro.