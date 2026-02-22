Toro, la giornata: appuntamento col Genoa nel lunch match

Domenica alle 12:30, lo stadio Marassi di Genova ospita una sfida che per il Torino sa già di gara decisiva. I granata scendono in campo contro il Genoa con l'obbligo di invertire una rotta pericolosa: il distacco dalla zona salvezza è infatti di appena sei punti. Per la squadra di Cairo non sono più ammessi passi falsi se si vuole raggiungere la permanenza in Serie A. Una gara cruciale, dove il peso dei punti in palio supera di gran lunga quello del semplice prestigio. Baroni e compagnia sono avvisati.