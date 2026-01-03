Toro, la giornata: Baroni presenta il Verona. La Primavera gioca a Cremona

Baroni presenterà la sfida contro gli scaligeri. La Primavera è impegnata a Cremona

Giornata impegnativa in casa granata, sia sul fronte Verona per la truppa di Baroni che per quello della Primavera di Baldini. Alle ore 11 il tecnico dei granata presenterà la sfida contro gli scaligeri, che si giocherà domenica alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi di Verona. Alle ore 15 invece toccherà alla formazione Primavera: l'avversario è la Cremonese. Match fondamentale, entrambe le squadre si stanno giocando la salvezza.