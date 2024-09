Il programma odierno in casa granata

Gli allenamenti continuano mentre gli impegni delle nazionali si concludono. A Torino, sponda granata, i giocatori convocati dalle rispettive selezioni stanno iniziando a rientrare. Nella giornata odierna, la squadra guidata da Vanoli sarà impegnata in una seduta di allenamento, con l’obiettivo fissato sulla prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma per domenica 15 settembre alle h. 15:00