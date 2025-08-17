tor toro Toro, la giornata: domani l’esordio in Coppa Italia, oggi tocca alla Primavera

LA GIORNATA

Toro, la giornata: domani l’esordio in Coppa Italia, oggi tocca alla Primavera

Toro, la giornata: domani l’esordio in Coppa Italia, oggi tocca alla Primavera - immagine 1
Il programma della giornata di domenica 17 agosto: non ci sarà la conferenza di Baroni, la squadra di Fioratti in campo a Firenze
Redazione Toro News

Manca sempre meno all’esordio ufficiale del Torino, atteso domani contro il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. In vista della sfida, non è prevista la consueta conferenza stampa prepartita dell’allenatore granata Marco Baroni.

Oggi, invece, tocca alla Primavera di Christian Fioratti, che inaugura la sua stagione dopo il successo al “Mamma e Papà Cairo”. Alle 19 i giovani granata saranno impegnati al Viola Park contro la Fiorentina, in un match valido per la prima giornata di campionato. La partita sarà disponibile in diretta testuale sul nostro sito.

Leggi i
commenti
Toro: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA