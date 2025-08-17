Toro, la giornata: domani l’esordio in Coppa Italia, oggi tocca alla Primavera

Il programma della giornata di domenica 17 agosto: non ci sarà la conferenza di Baroni, la squadra di Fioratti in campo a Firenze

Manca sempre meno all’esordio ufficiale del Torino , atteso domani contro il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. In vista della sfida, non è prevista la consueta conferenza stampa prepartita dell’allenatore granata Marco Baroni .

Oggi, invece, tocca alla Primavera di Christian Fioratti, che inaugura la sua stagione dopo il successo al “Mamma e Papà Cairo”. Alle 19 i giovani granata saranno impegnati al Viola Park contro la Fiorentina, in un match valido per la prima giornata di campionato. La partita sarà disponibile in diretta testuale sul nostro sito.