Toro, la giornata: granata nella Capitale per la sfida con la Roma

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A. Il Torino ha accolto chi aveva risposto alla chiamata della propria selezione e ora torna in campo. Oggi alle 12.30 la truppa di Baroni affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini. I piemontesi cercano ancora la prima vittoria stagionale in campionato, mentre i giallorossi vogliono trovare continuità dopo il buon avvio di stagione.