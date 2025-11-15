tor toro Toro, la giornata: il Filadelfia apre le porte ai tifosi

Toro, la giornata: il Filadelfia apre le porte ai tifosi

Alle 11 il Filadelfia sarà accessibile ai tifosi
Sosta nazionali che prosegue, in attesa degli ultimi verdetti. Contemporaneamente proseguono gli allenamenti del Torino, in vista della ripresa del campionato. Baroni lavorerà ancora a ranghi dirotti, consapevole però che dovrà rinunciare sia a Simeone che a Ilic anche alla ripresa della Serie A. Intanto però i tifosi granata potranno assistere agli allenamenti del Torino: alle 11 il Filadelfia aprirà le porte per la sessione di allenamento.

