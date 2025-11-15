Sosta nazionali che prosegue, in attesa degli ultimi verdetti. Contemporaneamente proseguono gli allenamenti del Torino, in vista della ripresa del campionato. Baroni lavorerà ancora a ranghi dirotti, consapevole però che dovrà rinunciare sia a Simeone che a Ilic anche alla ripresa della Serie A. Intanto però i tifosi granata potranno assistere agli allenamenti del Torino: alle 11 il Filadelfia aprirà le porte per la sessione di allenamento.
LA GIORNATA
Toro, la giornata: il Filadelfia apre le porte ai tifosi
Alle 11 il Filadelfia sarà accessibile ai tifosi
