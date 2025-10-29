Toro News
LA GIORNATA

Toro, la giornata: Primavera in Coppa Italia e Bologna-Torino alle 20.45 - immagine 1
Il programma di giornata in casa granata
Redazione Toro News

Doppio match day per quanto riguarda il mondo Toro. Si parte alle 11.30 con la sfida di Coppa Italia Primavera a Orbassano tra Torino e Pescara. I granata fanno il loro esordio nella competizione in questo match valevole per i trentaduesimi di finale. L'obiettivo è raggiungere agli ottavi il Parma, vincente nella giornata di ieri contro l'Ascoli per 3-2.

In serata toccherà poi alla prima squadra scendere in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Il Torino di Marco Baroni farà visita al Bologna provando ad inanellare risultati positivi a conferma dei due successi con Napoli e Genoa. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

