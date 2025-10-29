Doppio match day per quanto riguarda il mondo Toro. Si parte alle 11.30 con la sfida di Coppa Italia Primavera a Orbassano tra Torino e Pescara. I granata fanno il loro esordio nella competizione in questo match valevole per i trentaduesimi di finale. L'obiettivo è raggiungere agli ottavi il Parma, vincente nella giornata di ieri contro l'Ascoli per 3-2.
LA GIORNATA
Toro, la giornata: Primavera in Coppa Italia e Bologna-Torino alle 20.45
Il programma di giornata in casa granata
In serata toccherà poi alla prima squadra scendere in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Il Torino di Marco Baroni farà visita al Bologna provando ad inanellare risultati positivi a conferma dei due successi con Napoli e Genoa. Calcio d'inizio alle ore 20.45.
