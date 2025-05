Toro, la giornata: Vanoli presenta Torino-Inter nella conferenza stampa delle 12

Vigilia di Torino-Inter, in programma alle 18:00 di domani, domenica 11 maggio. La sfida dell'Olimpico Grande Torino si pone per i granata come l'opportunità per tornare a mostrare la solidità ritrovata con il 4-2-3-1, per i nerazzurri l'occasione da non sprecare per tentare l'accorcio sul Napoli, in attesa che gli azzurri giochino alle 20:45 contro il Genoa. Come di consueto, nella giornata che precede il match, il tecnico Paolo Vanoli si mette a disposizione dei giornalisti presenti allo stadio per rispondere alle loro domande. La conferenza stampa di presentazione della gara è prevista per le ore 12:00.