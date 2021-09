Toro, l’appello della Maratona: sabato fuori dallo stadio per incitare la squadra

L'appello della curva granata: tifosi sabato alle ore 18 allo stadio Grande Torino in vista della gara contro la Salernitana

Dopo le prime due sconfitte stagionali arrivate contro Atalanta e Fiorentina, la Curva Maratona ha intenzione di farsi sentire per incoraggiare la squadra. I gruppi ultrà del Torino hanno indetto un incontro chiedendo la partecipazione di tutti i tifosi granata per incoraggiare la squadra in vista della partita contro la Salernitana, gara valida per la terza giornata di Serie A. L'appuntamento è fissato per sabato 11 settembre alle ore 18:00, allo stadio Grande Torino angolo via Filadelfia, durante l'allenamento di rifinitura del Torino di Juric. Gli ultrà non entreranno allo stadio domenica per scelta, ma faranno sentire il loro sostegno alla squadra da fuori. "Solo per la maglia", come indica il volantino.