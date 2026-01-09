Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati. Marcus Pedersen, Emirhan Ilkhan e Gvidas Gineitis saranno valutati in giornata, nel corso dell'ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo.
Toro, le ultime dall’infermeria: da valutare le condizioni di tre giocatori granata
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata
Ilkhan out? Baroni spiega—
Sul centrocampista turco il tecnico granata ha affermato: "Ilkhan ha un problemino e dobbiamo valutarlo, sarebbe già importante portarlo in panchina. Dovrò fare valutazioni sugli altri, sono certo che chi andrà in campo darà tutto". Sensazioni positive per Gineitis. Il lituano ieri è stato sottoposto ad una serie di esami che, intanto, non hanno segnalato infortuni e hanno lasciato aperta la possibilità che oggi il centrocampista rientri tra i convocati di Baroni. Nulla di nuovo per quanto riguarda i lungodgenti Schuurs e Savva, ancora ai box.
