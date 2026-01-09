Toro, le ultime dall’infermeria: da valutare le condizioni di tre giocatori granata

Ilkhan out? Baroni spiega

Sul centrocampista turco il tecnico granata ha affermato: "Ilkhan ha un problemino e dobbiamo valutarlo, sarebbe già importante portarlo in panchina. Dovrò fare valutazioni sugli altri, sono certo che chi andrà in campo darà tutto". Sensazioni positive per Gineitis. Il lituano ieri è stato sottoposto ad una serie di esami che, intanto, non hanno segnalato infortuni e hanno lasciato aperta la possibilità che oggi il centrocampista rientri tra i convocati di Baroni. Nulla di nuovo per quanto riguarda i lungodgenti Schuurs e Savva, ancora ai box.