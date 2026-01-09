Toro, le ultime dall’infermeria: da valutare le condizioni di tre giocatori granata

Toro News
PREPARTITA

Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata
Eugenio Gammarino

Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati. Marcus Pedersen, Emirhan Ilkhan e Gvidas Gineitis saranno valutati in giornata, nel corso dell'ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo.

Ilkhan out? Baroni spiega

Sul centrocampista turco il tecnico granata ha affermato: "Ilkhan ha un problemino e dobbiamo valutarlo, sarebbe già importante portarlo in panchina. Dovrò fare valutazioni sugli altri, sono certo che chi andrà in campo darà tutto". Sensazioni positive per Gineitis. Il lituano ieri è stato sottoposto ad una serie di esami che, intanto, non hanno segnalato infortuni e hanno lasciato aperta la possibilità che oggi il centrocampista rientri tra i convocati di Baroni. Nulla di nuovo per quanto riguarda i lungodgenti Schuurs e Savva, ancora ai box.

