Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati. Njie ieri non si è allenato per attacco febbrile, ma verrà valutato in ottica convocazione. Test anche per Pedersen.
PREPARTITA
Toro, le ultime dall’infermeria: Njie e Pedersen da valutare. Out Ilic
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata
E Coco? Il difensore è rientrato dalla Coppa d'Africa e su di lui si è espresso così Baroni: "È rientrato l’uno, gli abbiamo dato un giorno di recupero. Ieri ha partecipato all’allenamento e faremo delle valutazioni. Oggi ci sarà in allenamento e devo valutare se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso". Il difensore dunque sarà della gara, ma da capire se partirà dall'inizio oppure se subentrerà a Tameze nel corso della sfida.
Non sarà sicuramente della sfida Ilic: il serbo è alle prese con una lombosciatalgia fastidiosa. Resterà fuori dalla lista dei convocati.
Nulla di nuovo invece per quanto riguarda i lungodgenti. Schuurs e Savva sono ancora ai box.
© RIPRODUZIONE RISERVATA