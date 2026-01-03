tor toro Toro, le ultime dall’infermeria: Njie e Pedersen da valutare. Out Ilic

PREPARTITA

Toro, le ultime dall’infermeria: Njie e Pedersen da valutare. Out Ilic

Toro, le ultime dall’infermeria: Njie e Pedersen da valutare. Out Ilic - immagine 1
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata
Piero Coletta

Spazio alla conferenza stampa della vigilia per Marco Baroni, con il tecnico granata che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli infortunati. Njie ieri non si è allenato per attacco febbrile, ma verrà valutato in ottica convocazione. Test anche per Pedersen.

E Coco? Il difensore è rientrato dalla Coppa d'Africa e su di lui si è espresso così Baroni: "È rientrato l’uno, gli abbiamo dato un giorno di recupero. Ieri ha partecipato all’allenamento e faremo delle valutazioni. Oggi ci sarà in allenamento e devo valutare se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso". Il difensore dunque sarà della gara, ma da capire se partirà dall'inizio oppure se subentrerà a Tameze nel corso della sfida.

Non sarà sicuramente della sfida Ilic: il serbo è alle prese con una lombosciatalgia fastidiosa. Resterà fuori dalla lista dei convocati.

Nulla di nuovo invece per quanto riguarda i lungodgenti. Schuurs e Savva sono ancora ai box.

 

Leggi anche
Baroni pre Verona-Torino: “Il mercato? Non deve portarci via energie dal lavoro”
Toro, la giornata: Baroni presenta il Verona. La Primavera gioca a Cremona

© RIPRODUZIONE RISERVATA