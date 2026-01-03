Toro, le ultime dall’infermeria: Njie e Pedersen da valutare. Out Ilic

E Coco? Il difensore è rientrato dalla Coppa d'Africa e su di lui si è espresso così Baroni: "È rientrato l’uno, gli abbiamo dato un giorno di recupero. Ieri ha partecipato all’allenamento e faremo delle valutazioni. Oggi ci sarà in allenamento e devo valutare se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso". Il difensore dunque sarà della gara, ma da capire se partirà dall'inizio oppure se subentrerà a Tameze nel corso della sfida.