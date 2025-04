Toro, l’Olimpico Grande Torino è un fortino per i granata in questo 2025

Il rendimento dei granata in casa in questo 2025 è molto positivo: sono ancora imbattuti in questo girone d'andata

Alessandro Balbo 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 09:52)

Il Torino ha una certezza in questo 2025: il proprio stadio casalingo, l'Olimpico Grande Torino. I granata hanno raccolto ben 21 punti in casa in questa stagione, ma ciò che più impressione è che, in questo 2025, il Torino non ha ancora perso in casa. Un trend decisamente positivo per svariate ragioni. La prima è la testimonianza del legame tra la squadra e i tifosi, che questa stagione non hanno mai fatto mancare il loro supporto.

Tra imbattibilità e rendimento — Come detto, il Torino ha raccolto in casa 21 punti, dei 40 finora conquistati in campionato. Questo dato però prende una dimensione più profonda se si considera il solo 2025. Nell'anno solare il Torino non ha mai perso in casa, per la precisione ha ottenuto tre vittorie e quattro pareggi. Inoltre, il Torino ha subito soltanto 13 gol nelle 15 partite casalinghe di questo campionato: solo il Napoli ha fatto meglio con solo 11 reti subite nelle gare interne. Considerando invece i gol fatti, il Torino si ferma a 14 reti segnate tra le mure domestiche. Dunque, si può parale almeno in parte di effetto stadio per i granata, con l'Olimpico Grande Torino, e i suoi tifosi, come un ostacolo per molte squadre di Serie A.

Un obiettivo all'orizzonte — Per questa fine di campionato il Torino può puntare quindi ad un obiettivo. Infatti, la squadra granata potrebbe restare imbattuta nelle prime otto sfide interne di un anno solare in Serie A per la prima volta dal 2017, sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic (sei pareggi, due vittorie in quel caso). Con le gare contro Udinese e Venezia i granata hanno alla portata di superare il record di Mihajlovic, raggiungendo almeno nove partite senza sconfitte in casa. Un piccola motivazione per questo finale di stagione.