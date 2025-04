Toro, l’ultimo precedente con Mariani è una grande vittoria contro il Napoli

La 34ª di campionato dei granata sarà diretta dal fischietto della sezione di Aprilia. Quali sono i precedenti dei granata con lui?

Redazione Toro News 24 aprile 2025 (modifica il 24 aprile 2025 | 12:50)

Domenica 27 aprile alle ore 20:45 i granata scenderanno in campo contro il Napoli al Maradona in occasione della trentaquattresima giornata di campionato. A dirigere il match sarà Mariani, direttore che proprio con il Torino ha arbitrato più gare in Serie A che con tutte le altre squadre: 26, come con l'Empoli.

L'ultima partita disputata dal Torino con Mariani — Domenica il primo fischietto sarà il direttore di gara della sezione di Aprilia. Con lui quest'anno i granata non contano precedenti, le ultime due gare risalgono invece alla scorsa stagione. L'ultima in particolare è uno dei ricordi più belli del Toro di Juric, che il 7 gennaio batteva tra le mura di casa il Napoli campione in carica per 3-0. Partita molto tranquilla in quell'occasione, che ha visto i granata dominare su un Napoli più che mai spento. Nessun cartellino estratto durante i 90 minuti e gara molto pulita, facile da arbitrare per Mariani.

Il penultimo precedente — Sempre nella scorsa stagione i granata hanno affrontato il Milan nella seconda gara di campionato. Quella partita persa per 4 a 1, ad oggi rimane una delle prestazioni recenti peggiori dei granata, che hanno visto i rossoneri condurre l'intero match. Nonostante ciò anche l'arbitraggio di Mariani in occasione di quella partita ha lasciato alcune perplessità. Due sono stati gli episodi da moviola: si tratta dei rigori che l’arbitro ha concesso alla formazione rossonera. Il primo avviene al 43’, sul punteggio di 1-1, quando Alessandro Buongiorno devia il pallone con una mano. Mariani viene richiamato dal collega al VAR e opta per il penalty. La scelta lascia diversi dubbi: il braccio non è sicuramente attaccato al corpo, ma è in posizione naturale per "sentire" il centravanti avversario. Inoltre, il pallone arriva, dopo una spizzata dell'attaccante rossonero, in modo totalmente disatteso. Lo stesso centravanti francese è chiamato a calciare dal dischetto ed è implacabile davanti a Vanja. Al 65’ è nuovamente Giroud su rigore a chiudere definitivamente la partita, segnando la rete del 4-1. In questo caso, si tratta di un contrasto in area, che vede coinvolti il difensore granata Schuurs, autore del momentaneo 1-1, e Leao. L'episodio è un classico step on foot e il direttore di gara assegna un nuovo calcio di rigore, poi concretizzato da Giroud.