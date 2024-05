Toro, media spettatori in aumento, ma i numeri sono da parte destra della classe

Tornano i tifosi allo Stadio Olimpico Grande Torino, ma i numeri non reggono il confronto con le rivali: dall'Inter al Cagliari, ecco gli stadi più pieni della Serie A

La stagione di Serie A è giunta al traguardo, i riflettori si sono spenti, i tornelli si son chiusi e i seggiolini svuotati. Dopo un campionato dominato in lungo e in largo dall’Inter è tempo di prendersi una pausa e riprogrammare la prossima stagione. Tuttavia, in attesa degli ultimi verdetti che potrebbero cambiare il destino di Fiorentina e Torino, facciamo un bilancio dell’annata sulla quantità media di spettatori presenti allo stadio per ogni squadra di A: in casa Torino i numeri fanno sorridere dato che in questa stagione la media spettatori rappresenta quella più alta dell'era Cairo, dati che tuttavia sono ancora distanti da quelli delle big e non di Serie A, a prescindere dalla capienza totale degli stadi.

Comanda sempre l’Inter, Toro fuori dalla top 10 — Campioni d’Italia sul campo ma anche sugli spalti. È sempre l’Inter a guidare la classifica degli spettatori medi presenti allo stadio: nelle 19 gare casalinghe dei nerazzurri sono stati presenti in media 72838 spettatori, con il picco di 75573 in Inter-Roma. Segue al secondo posto il Milan, che dopo essersi accodato ai nerazzurri sul rettangolo verde, si arrende anche in questa speciale classifica: a San Siro sono stati presenti in media 72008 spettatori per ogni partita del Milan, che però si prende il primato per la partita di Serie A con più spettatori, cioè Milan-Juventus, nel quale erano presenti 75676 tifosi. Chiude il podio la Roma con 62970 spettatori medi davanti al Napoli (confronto con lo scorso anno). Entra nella top 5 anche l’altra romana, la Lazio con 44853 tifosi medi. Completano la top 10 la Juventus, il Genoa, la Fiorentina, il Lecce e il Bologna. Appena fuori dalle prime 10 posizioni troviamo proprio il Torino che nella gara contro il Milan ha chiuso la sua stagione al Grande Torino con una vittoria importante che ha portato alla conquista del nono posto: all’Olimpico Grande Torino erano presenti in media 22737 spettatori, circa 3mila in meno rispetto a quelli che riempiono ogni partita il Dall'Ara.

Percentuale di affluenza: Cagliari in testa, il Toro dietro a Frosinone e Lecce — Per quanto riguarda invece la percentuale di affluenza nei singoli stadi di Serie A la musica cambia: a guidare questa speciale classifica troviamo il rossoblù del Cagliari, in testa con il 98,5% dello stadio pieno ogni partita (su una capienza massima di 16412 posti, sono presenti in media 16167 spettatori). Al secondo posto, guadagna una posizione rispetto al giro di boa del campionato, l'Atalanta con un Gewiss Stadium che, nonostante sia un cantiere a cielo aperto, ad ogni partita è pieno al 96,7% (su una capienza massima di 1522 posti, sono presenti in media 14718 spettatori). Guadagna due posizioni invece l'Inter, che a metà campionato era al quinto posto di questa classifica: il 96,2% di San Siro nerazzurro pieno vale il terzo gradino del podio. Scivola ai piedi di questo invece il Genoa: su una capienza massima di 33205 spettatori, al Marassi c'erano in media 31934 tifosi, vale dire stadio pieno al 96,1%. Scendendo verso posizioni più centrali di questa classifica troviamo poi la Juventus, il Milan, la Roma, il Frosinone (con uno Stirpe pieno al 90,2% della sua capienza massima), l'Udinese, il Napoli, il Lecce e quindi il Torino: lo Stadio Olimpico Grande Torino, con a sua capienza massima di 28177 spettatori, ha mantenuto una media di 22737 tifosi, ovvero l'80,7% della sua affluenza totale. Ancora più staccata infine troviamo il Bologna che, nonostante la grande crescita di tifosi presenti allo stadio rispetto allo scorso anno, non arriva al 71% di capacità massima dello Stadio Dall'Ara con il 70,9%.