Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Torino e Bologna valida per la diciassettesima giornata di Serie A

Nella diciassettesima giornata di Serie A, il Torino di Juric sconfigge il Bologna di Mihajlovic per 2-1 (rete di Sanabria e autogol di Soumaoro per i granata, gol di Orsolini per i rossoblù) e raggiunge quota 22 in classifica, conservando il tredicesimo posto e mantenendosi così a contatto dal gruppetto di squadre che lo precedono. Come di consueto, dopo ogni partita, torna il Toro News Award, la competizione in cui verrà eletto il miglior giocatore granata del campionato 2021/2022.