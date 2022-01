Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Sampdoria e Torino valida per la ventiduesima giornata di Serie A

Il Torino batte in rimonta la Sampdoria per 2-1 nel match andato in scena ieri - sabato 15 gennaio - alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova: a decidere la gara sono state le reti di Singo e Praet. Dopo questa partita - valida per la ventiduesima giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.