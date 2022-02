Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Torino e Juventus valida per la 26^ giornata di Serie A

Il Torino pareggia 1-1 il Derby con la Juventus all'Allianz Stadium: decisiva la rete del Gallo Belotti su assist di Brekalo che al 62' del secondo tempo ha risposto al vantaggio dei bianconeri firmato da De Ligt dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo questa partita - valida per la 26^ giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award , il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.

