Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita tra Torino e Milan valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A

Il Torino ottiene uno 0-0 contro il Milan in casa. Un pareggio che testimonia come i granata di Juric abbiano giocato alla pari con i rossoneri. È arrivata una buona prestazione contro una grande del campionato come spesso accaduto in questa stagione. Anche dopo questa partita - valida per la 32esima giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.