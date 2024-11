Toro News Award 2024/2025: Njie al primo posto, Gineitis e Vanja sul podio

Njie vince per un soffio, Gineitis e Vanja sul podio

La grinta di Njie da subentrato è stata determinate per aggiudicarsi il maggior numero di voti. Con il 35% lo svedese si porta in prima posizione. Secondo posto per Gineitis, che con un solo voto in meno perde per un soffio la medaglia d'oro. In terza posizione Vanja, che mantiene il maggior numero di punti nella classifica generale. A seguire l'esito delle valutazioni.