Toro News Award 2024-2025: scala la classifica Njie, Vanja al comando

I risultati del Toro News Award per la sfida contro la Roma

Redazione Toro News 3 novembre - 11:57

Il Torino perde contro la Roma per 0-1 a causa della rete di Paulo Dybala sul pessimo errore difensivo di Masina e Linetty. I granata così non trovano continuità dopo la vittoria precedente in casa contro il Como di Fabregas. Anche dopo questa sfida torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior granata del campionato. Abbiamo lasciato a voi lettori eleggere i migliori del match, ed ecco cos'è emerso dai vostri voti.

Njie continua a stupire, Vanja comanda la classifica — Contro i giallorossi il migliore in campo per i tifosi è stato Njie. L'attaccante svedese, subentrato durante la seconda frazione di gioco, ha portato vivacità all'interno della squadra granata. L'unico vero pericolo dei piemontesi porta infatti la sua firma. In seconda posizione troviamo Vanja Milinkovic-Savic, che si sta confermando. Al terzo posto tra i più votati c'è Maripan.

Le regole del Toro News Award — Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2024/2025 succedendo nell’albo d’oro ad Alessandro Buongiorno, campione dell'edizione 2023/2024. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2024/2025, la classifica — 21 PUNTI: Milinkovic-Savic

11 PUNTI: Coco

10 PUNTI: Zapata

9 PUNTI: Adams

8 PUNTI: Njie

5 PUNTI: Ricci, Linetty

3 PUNTI: Walukiewicz, Ilic, Sanabria,

1 PUNTO: Lazaro, Maripan

L'albo d'oro del Toro News Award — 2017/2018: Nicolas Nkoulou;

2018/2019: Andrea Belotti;

2019/2020: Salvatore Sirigu;

2020/2021: Andrea Belotti;

2021/2022: Gleison Bremer;

2022/2023: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno.