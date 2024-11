Toro News Award 2024/2025: vota il miglior granata della stagione!

Il Torino perde il Derby della Mole contro la Juventus per 2 a 0, rimanendo fermo a 14 punti in 12 giornate. Per i granata questa è la settima sconfitta in otto partite tra Serie A e Coppa Italia. Anche dopo questa sfida torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior granata del campionato.