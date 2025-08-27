Toro News Award 2024-25: Ilkhan scatta in vetta, è lui il migliore di Inter-Torino

Inizia la nuova stagione di Serie A per il Torino e con essa torna anche, come di consueto, il Toro News Award, premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale. Come di consueto, chiediamo ai lettori di Toro News di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. In seguito alla sconfitta esterna contro l'Inter di Cristian Chivu per i lettori di Toro News ad aggiudicarsi il premio di migliore in campo tra le file granata è stato Ilkhan con l' 80,24% di voti a favore. Al secondo posto con il 24,44% dei voti troviamo Franco Israel , il nuovo acquisto granata che grazie ad un'ottima prestazione tra i pali si aggiudica il podio. Infine con il 14,46% di voti a favore troviamo in terza posizione Giovanni Simeone .

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2024/2025 succedendo nell’albo d’oro ad Alessandro Buongiorno, campione dell'edizione 2023/2024. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).