Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata della stagione

Ora tocca a voi: chi sono i giocatori del Torino che hanno performato meglio?

Colpo grosso del Torino contro il Napoli. I ragazzi di Marco Baroni rispondono al periodo altalenante e lo fanno con un 1-0 contro il Napoli di Antonio Conte. La rete dell'ex Simeone, firmata al 32' della prima frazione di gioco, basta e avanza ai piemontesi per ottenere i secondi tre punti della stagione. Noi come sempre passiamo la parola a voi: votate chi sono stati i due migliori granata in Torino-Napoli e che prenderanno punti per il tradizionale Toro News Award!