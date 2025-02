Toro News Award 24/25: vota il miglior granata della stagione

Il Torino mastica amaro nella sfida interna contro il Genoa. Un autogol di Thorsby apre le danze a fine primo tempo sugli sviluppi di corner. Nella ripresa un errore marchiano in costruzione da parte dei granata permette ai genoani di tornare in parità grazie alla firma di Pinamonti. Nel finale il Torino reclama un penalty. Come di consueto torna il Toro News Award, che vi permetterà di eleggere il miglior granata della stagione: oggi siete chiamati a votare i due migliori giocatori di Torino-Genoa.