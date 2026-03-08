A Napoli non riesce l'impresa per il Torino. Il Napoli vince 2-1 davanti al proprio pubblico di casa grazie alle reti di Allison ed Elmas, con il classico gol dell'ex. I granata vanno a segno con Casadei, alla quarta rete in campionato. Un gol che conferma il buon periodo di forma del centrocampista. Nella classifica del Toro News Award l'italiano sale al settimo posto in classifica. Continua a prendere quota Vlasic, sempre più primo nella classifica generale. Un punticino lo guadagna anche Obrador.
Toro News Award: a Napoli sorridono solo Casadei e Vlasic
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
53 PUNTI: Vlasic
31 PUNTI: Ilkhan
30 PUNTI: Paleari
26 PUNTI: Simeone
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
17 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
7 PUNTI: Obrador
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli, Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
