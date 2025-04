Toro, occhio alla difesa del Napoli: al top in Europa e il Maradona è un fortino

Un articolo focus sulla reparto difensivo del Napoli. Gli azzurri possono vantare una retroguardia di altissimo livello

Alessandro Balbo 26 aprile - 16:00

Il Torino affronterà il Napoli nella prossima giornata di Serie A, la trentaquattresima, alle ore 20:45. Il Napoli al Maradona si gioca moltissimo, essendo in piena lotta per lo scudetto. Uno dei segreti del successo della squadra di Antonio Conte è sicuramente la difesa, un reparto tra i migliori in Europa.

Difesa Napoli al top in Europa — Partiamo dal dato più impressionante di tutti, quello dei gol subiti dal Napoli in campionato: 25, meno di un gol a partita, e prima difesa in Serie A. Solo altre due volte i partenopei hanno incassato meno reti dopo 33 gare stagionali in Serie A nei tornei ad almeno 20 squadre (23 nel 2017/18 e nel 2022/23). Inoltre, in questa stagione, solo in due occasioni i partenopei hanno subito più di due gol, alla prima giornata contro il Verona in trasferta, e in casa con l'Atalanta all'undicesima giornata. Insomma, una difesa di ferro, sia nel suo schieramento a tre che a quattro, certificato da un ulteriore primato: gli azzurri hanno la migliore difesa nei top 5 campionati europei.

Il Maradona è un fattore — Se si analizzano un po' più in profondità i dati, emerge come anche il fattore campo sia importante. Il Napoli, infatti, è la squadra che ha subito meno gol in casa in Seria A: solamente 11. Per la precisione, il Torino è secondo in questa classifica con solo 13 gol subiti tra le mura domestiche. Tornando al Napoli, i campani in casa hanno raccolto ben 38 punti, ottenendo 12 vittorie due pareggi e due sconfitte, dimostrando come il Maradona sia un vero e proprio fortino in cui costruire la volata scudetto.