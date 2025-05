Toro-Roma 0-2, reazioni social: “Finalmente finita l’ennesima stagione inutile”

Finale avvilente per il Torino, che pur senza obiettivi veri e propri di classifica si era messo il compito di provare a chiudere il campionato costruendo mentalità. I risultati però non sono arrivati e contro la Roma è andata in scena una partita di poca personalità e poche iniziative. La Roma, che a lungo ha accarezzato in partita l'idea di andare in Champions League, fa il suo vincendo 0-2 a Torino con le reti di Paredes e Saelemaekers. I granata chiudono il campionato tra i fischi dei propri tifosi, la Maratona, che per tutta la partita non ha fatto mancare il sostegno, alla fine contesta eccome. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida tra Torino e Roma.