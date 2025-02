Toro, Schuurs escluso dalla lista per la Serie A: ecco che cosa significa

I granata hanno tagliato l'olandese per fare spazio ai nuovi acquisti, confermando invece Zapata

Redazione Toro News 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 17:10)

Il rientro di Perr Schuurs è tutt'altro che imminente, come confermato anche dalla lista appena presentata dal Torino. Il club granata non ha inserito il centrale olandese tra i venticinque giocatori impiegabili in campionato. Schuurs potrà comunque essere reinserito in seguito, ma è il messaggio in sé a dimostrare l'incertezza che regna attorno al difensore: il Toro ha preferito lasciare in lista Zapata, togliendo il centrale per fare spazio ai nuovi acquisti.

Schuurs potrà quindi essere inserito in seguito, magari proprio al posto del colombiano, ma l'esclusione la dice lunga: al momento non c'è una data per il suo rientro in campo. Una scelta, quella dei granata, che porta a pensare che il centrale non riesca a tornare in campo prima del termine della stagione.

Per quanto riguarda le novità in lista, sono stati inseriti i nuovi acquisti Biraghi, Elmas e Salama. Non è invece richiesto l'inserimento di Casadei che, essendo un Under 22, non è soggetto ad alcun vincolo. Figurano invece quattro slot liberi, si tratta degli over 22 cresciuti dal vivaio: al momento non è presente nessuno in rosa. Escluso dalla lista anche Ilic, diretto allo Spartak Mosca.

La lista dei 25 — Adams

Biraghi

Coco

Elmas

Karamoh

Lazaro

Linetty

Maripan

Milinkovic-Savic

Pedersen

Salama

Sanabria

Sosa

Tameze

Vlasic

Walukiewicz

Zapata

Donnarumma (Under 22 cresciuto in Italia)

Masina (Under 22 cresciuto in Italia)

Paleari (Under 22 cresciuto in Italia)

Ricci (Under 22 cresciuto in Italia)