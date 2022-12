Toro, selfie e autografi con i tifosi per Ricci e Lazaro alla Rinascente

Pomeriggio insieme ai tifosi per Samuele Ricci e Valentino Lazaro, presenti alla Rinascente nello spazio riservato al Torino FC Store. I due giocatori granata hanno firmato autografi e scattato selfie insieme ai tifosi accorsi per l'evento. Alcune decine di sostenitori - perlopiù ragazzi - hanno approfittato dell'occasione per vedere da vicino i propri beniamini. Nell'occasione Ricci e Lazaro hanno anche autografato due magliette esposte sui manichini della Rinascente.