Toro, silenzio sui social dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli

Ieri sera alle ore 21:00 il Torino è sceso in campo tra le mura di casa in Coppa Italia contro l'Empoli. Serata amara per i granata che per il secondo anno consecutivo mancano l'accesso agli ottavi di finale. I toscani hanno giocato un'ottima partita, contro un Toro opaco e a tratti irriconoscibile per quello che si è visto nelle prime giornate di Serie A. Cade dunque l'imbattibilità dei granata, che nella stagione 2024/2025 non avevano ancora perso una gara.