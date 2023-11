Toro, Vojvoda distrugge la macchina: l’esterno sta bene e si è allenato al Fila

Brutto incidente per Mergim Vojvoda e macchina distrutta, ma l'esterno granata sta bene e ha svolto regolarmente la seduta di allenamento al Filadelfia, insieme al resto dei compagni. Nella mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, il giocatore di nazionalità kosovara è stato coinvolto in un incidente. Come riportato da TorinoCronaca, Vojvoda era a bordo della sua Mercedes grigia, scontratosi contro una Jeep Renegade rossa. Sul posto sono intervenuti subito gli uomini della polizia municipale. La Mercedes del giocatore del Torino ha riportato seri danni, ma fortunatamente entrambi i soggetti coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze. Nonostante il brutto incidente, Vojvoda è poi andato regolarmente al campo d'allenamento per svolgere la seduta agli ordini di Ivan Juric in vista del prossimo impegno di campionato, la partita contro l'Atalanta in programma lunedì 4 dicembre.