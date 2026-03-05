ToroPreview, verso Napoli-Torino: “Rilanciare Ilkhan in cabina di regia?”

Croveri - Sarà un'occasione per D'Aversa per confrontarsi con avversari forti e ottenere delle risposte importanti sul campo. Il Toro viene da un test superato contro una Lazio con poco da dire in termini di obiettivi, la prossima gara sarà quindi ben diversa sotto questo aspetto. A Napoli è sempre difficile: la piazza è calda e in questa il Napoli è Campione d'Italia in carica. Come se non bastasse, la squadra è in piena lotta per il posto in Champions dunque si rpesenterà con il coltello tra i denti. Il Torino dovrà fare altrettanto. Loro hanno parecchie assenze pesanti, ma nonostante ciò partono favoriti.

Girardi - E' davvero difficile aspettarsi qualcosa da questa squadra, a maggior ragione ora che è saltato Baroni ed è arrivato D'Aversa. Sicuramente il Torino andrà a sfidare un Napoli che nelle ultime settimane è apparso scoraggiato e sottotono e i granata potrebbero approfittarne. Non mi stupirebbe né una vittoria né un risultato ampiamente negativo, sicuramente contro la Lazio si è visto un Toro più sereno e ordinato e anche a Napoli potrebbe dare la stessa impressione.

Capitolo difesa, confermereste in blocco il terzetto che ha battuto la Lazio?

Coletta - Il reparto difensivo ha fatto un buon lavoro contro la Lazio. Effettivamente grandi occasioni per i biancocelesti non ne ricordo, ma sicuramente è un aspetto positivo. Questa è stata una stagione davvero complicata per il reparto granata, giusto dare continuità agli stessi interpreti. Anche se, personalmente, sarei per rimettere Maripan titolare.

Croveri - Il terzetto ha offerto una buona prestazione nell'ultimo incontro e, se D'Aversa lo vede solido, allora ben venga. Personalmente, però, trovo che tenere Maripan in panchina sia una follia per questo Toro. Non tanto per il gioco che quest'ultimo porta sul campo, quanto soprattutto per la sua leadership e il suo carattere. Secondo me, il Toro deve ripartire dai (pochi) punti fermi, senza andare a scombinare gli equilibri (pochissimi) che già si erano creati. Metterei dunque Maripan al centro insieme a Ismajli e a Coco.

Girardi - In questo momento D'Aversa sta facendo le sue prime valutazioni, dunque tutti i componenti della rosa si devono sentire considerati, anche chi con Baroni non vedeva il campo. E' chiaro che il nuovo tecnico sperimenterà per conoscere bene tutti gli elementi a sua disposizione, ma se il terzetto della gara con la Lazio si è dimostrato all'altezza credo sia giusto riconfermarlo.

A centrocampo rilancereste Ilkhan?

Coletta - Sì, sarei per rilanciare Ilkhan. Ha sbagliato contro il Genoa, ma non è il caso di gettare una croce su di lui. A centrocampo è un elemento che riesce a portare vivacità, oltre che ad avere una buona tecnica di base. Rispetto a Prati è più offensivo e ha più nelle sue corde il cambio di gioco improvviso, che può essere un'arma per ribaltare l'azione in contropiede.

Croveri - Assolutamente sì. Per me è imprescindibile per questa squadra. Ha fatto un errore grave contro il Genoa, ma è giovane e soprattutto (a mio parere) è il giocatore che in questa stagione è cresciuto di più, forse anche più di Vlasic.

Girardi - In questa stagione si è dimostrato un giocatore interessante e sono certo che avrà tempo per dimostrare ulteriormente il suo valore. Ad oggi la scelta più facile e sicura è probabilmente quella di schierare giocatori più esperti e più fisici come Casadei, Prati o Gineitis, ma Ilkhan deve rimanere comunque una pedina valida da considerare e credo che D'Aversa lo sappia bene.

Su chi puntereste in attacco?

Coletta - Io opterei per la conferma del tandem Simeone-Zapata. L'argentino ha ritrovato il dopo dopo una lunga astinenza, idem il colombiano. Sono i giocatori con più esperienza all'interno della rosa dopo Vlasic, in questo momento il Torino ha bisogno di loro.

Croveri -Pochi dubbi: se Adams non è al cento per cento, punto Zapata e Simeone, un po' per il discorso che già abbiamo intavolato sui punti fermi. La coppia si trova e la difesa del Napoli è dura da abbattere. Faccio un po' di fatica a inquadrare Kulenovic, ma penso possa essere un buon ingresso a gara in corso.

Girardi - Senza dubbio Zapata e Simeone. Duvan sta bene in questo momento ed è giusto che si prenda questo finale di stagione per rilanciarsi e provare a tornare importante. L'inter in finale di Champions League contro il Manchester city schierava un Dzeko 36enne, a dimostrazione che i grandi attaccanti possono fare sempre la differenza. Ad oggi Zapata di anni ne ha 34 e credo che nelle prossime stagioni sarebbe importante averlo nello spogliatoio. A dialogare con il colombiano vorrei vedere il Cholito, a mio avviso un ottimo attaccante e un vero cuore Toro.