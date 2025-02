ToroPreview, verso Torino-Milan: “Scatta l’ora di Sanabria?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 09:43)

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano, Eugenio Gammarino e Irene Nicola.

Il Milan dopo la sconfitta beffa di Bologna. Il Toro rialzerà la testa?

De Milano - I precedenti possono aiutare a sperare in un risultato positivo, negli ultimi anni il Toro è riuscito a prendersi alcune soddisfazioni nelle partite casalinghe contro il Milan. Ci sarà da fare molta attenzione però perché hanno i rossoneri avranno grande senso di rivalsa dopo la brutta eliminazione dalla Champions League di pochi giorni fa.

Gammarino - Dopo la grande delusione di Bologna servirà una scossa ai ragazzi di Vanoli e avranno la possibilità di farlo contro un Milan non al top. I granata non dovranno sottovalutare i rossoneri che nonostante il periodo negativo hanno in rosa giocatori di grande talento.

Nicola - Penso che il Torino porterà con sé quanto fatto di giusto con il Bologna e scenderà in campo con quel coraggio chiesto da Vanoli. Non sarà facile, il Milan è reduce dalla cocente eliminazione in Champions League e ha una maggiore urgenza di dare risposte alla piazza. Il Toro dovrà sfruttare eventuali scorie e farsi trovare pronto.

A centrocampo rientra Ricci, andrebbe subito schierato al fianco di Casadei?

De Milano - Secondo me sì perché questa deve essere la coppia del futuro del Torino (al netto di cessioni estive di Ricci). Sono una coppia giovane e di talento su cui Vanoli farà bene a puntare. Casadei è però alle primissime presenze in Serie A e ha bisogno di tempo per crescere e fare esperienza.

Gammarino - Si! Ricci è la colonna portante di questa squadra e contro il Milan ci sarà sicuramente. Casadei potrebbe tranquillamente affiancare Ricci anche se nella trasferta di Bologna ha dimostrato di essere ancora acerbo, tuttavia ha grandi margini di miglioramento e sotto la guida di Vanoli farà bene.

Nicola - Sì. Ricci è l'ago della bilancia a centrocampo e fa la differenza. Lo rimetterei titolare al fianco di Casadei, che deve migliorare anche in scaltrezza come visto a Bologna, ma ha fatto vedere cose interessanti.

Capitolo trequarti: Elmas va lanciato dal 1’?

De Milano - Opterei per un suo ingresso a gara in corso come visto a Bologna. Vanoli continua a sostenere che Elmas sia indietro di condizione atletica e quindi mi pare corretto dare spazio dal primo minuto ad altri giocatori che hanno una migliore forma fisica. Il macedone avrà tempo e modo di accumulare ritmo gara subentrando ancora per una manciata di partite nell'ultima mezz'ora.

Gammarino - Contro il Bologna ha fatto vedere tutta la sua qualità e credo che Vanoli ci punti molto. Se sta bene e ha i novanta minuti nelle gambe Vanoli dovrebbe lanciarlo subito.

Nicola - Non lo lancerei subito. Non per mancanza di qualità, ma mi fido delle parole di Vanoli di inizio febbraio sulla necessità di dosare il minutaggio del macedone per evitare ricadute di infortuni. Nel dubbio, meglio limitarne l'uso in attesa di ottimale condizione che fare il passo più lungo della gamba e pentirsene.

Adams non è al meglio. Va lanciato Sanabria dal 1'?

De Milano - Vorrei sapere che risposte abbia dato Sanabria durante gli allenamenti della settimana. Il paraguaiano sta vivendo una stagione negativa ma avrà certamente desiderio di riscattarsi. Se le sue condizioni fisiche e mentali mostrate negli ultimi giorni fossero convincenti io gli darei spazio dal primo minuto, è giusto che un altro attaccante come Adams (che ha invece trascinato a lungo il Toro in questo campionato) possa prendersi un turno di riposo per tirare il fiato.

Gammarino - Nelle ultime partite Adams è stato discontinuo e con i problemi che ha avuto negli ultimi giorni è giusto che Vanoli dia spazio anche a Sanabria.

Nicola - Per quanto la condizione di Adams non sembri preoccupare, io lo lascerei comunque a riposo almeno nella prima fase di gara per evitare di fare i conti eventualmente con uno stop più serio in futuro. Darei spazio a Sanabria quindi, potrebbe essere la sua occasione per dimostrare di poter avere più spazio nel progetto Vanoli e per dare risposte anche al tecnico.