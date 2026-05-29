In occasione del 41esimo anniversario della tragica scomparsa dei tifosi della Juventus il club granata dedica un ricordo
Il 29 maggio 1985 si consumava una delle più grandi tragedie del calcio europeo. Alcuni minuti prima del fischio d'inizio della finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool - per il crollo del muro opposto al settore della curva occupato dai tifosi Reds nello stadio Heysel di Bruxelles - causato dall'ammassamento di troppi tifosi in seguito al caos provocato dagli hooligans del Liverpool, 39 persone (delle quali 32 italiane) persero la vita calpestate e schiacciate dalla folla alla frenetica ricerca di una via di uscita, e 600 rimasero ferite.
La nota ufficiale del Torino sul terribile incidente dell'HeyselAnche il Torino sui propri canali social ufficiali ha voluto mostrare la sua vicinanza per questa tristissima ricorrenza con il seguente messaggio di vicinanza: "29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell'Heysel".
29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo.— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 29, 2026
Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell’Heysel.
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