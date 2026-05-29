Il 29 maggio 1985 si consumava una delle più grandi tragedie del calcio europeo. Alcuni minuti prima del fischio d'inizio della finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool - per il crollo del muro opposto al settore della curva occupato dai tifosi Reds nello stadio Heysel di Bruxelles - causato dall'ammassamento di troppi tifosi in seguito al caos provocato dagli hooligans del Liverpool, 39 persone (delle quali 32 italiane) persero la vita calpestate e schiacciate dalla folla alla frenetica ricerca di una via di uscita, e 600 rimasero ferite.

La nota ufficiale del Torino sul terribile incidente dell'Heysel

29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo.



Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell’Heysel. — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 29, 2026

Anche il Torino sui propri canali social ufficiali ha voluto mostrare la sua vicinanza per questa tristissima ricorrenza con il seguente messaggio di vicinanza: "29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell'Heysel".